На строительство автодороги на уфимской набережной потратят 465,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-26T13:23:45+03:00

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В столице Башкирии на строительство новой автомобильной дороги потратят 465,6 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Здесь опубликован тендер на производство строительно-монтажных работ и разработку рабочей документации автодороги, которая пройдет по уфимской набережной.

Таким образом, крупную сумму из бюджета Уфы потратят на дорогу длиной 507 метров. Заявки на выполнение работ будут приниматься до 14 января следующего года, подрядчик будет определен 24 января.

Дорога должна быть построена к 30 сентябрю 2019 года.