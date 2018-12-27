«Не может ни есть, ни говорить»: трагедия разделила жизнь 20-летней девушки на «до» и «после»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-27T10:50:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия, разделившая жизнь 20-летней жительницы Стерлитамака Дианы Лутфуллиной на «до» и «после» произошла еще 14 ноября прошлого года. Рано утром Диана переходила дорогу по пешеходному переходу, как на огромной скорости ее сбила «маршрутка». Как оказалось, водитель автобуса зазевался и не заметил пешехода. Удар был такой силы, что девушку отбросило на несколько метров в сторону. В критическом состоянии, с практически раздробленным черепом и множественными переломами ее доставили в реанимацию, где Диана впала в кому.

Девушке требовалась высокотехнологичная помощь, а потому ее перевезли в Уфу, где за полгода она перенесла шесть операций. К сожалению, тяжелая травма головы имела серьезные последствия: Диана до сих пор не может ни говорить, ни есть самостоятельно, находится без сознания.

Чтобы спасти и восстановить функции головного мозга, девушке требуется дорогостоящая реабилитация в «Клинике института мозга» в Березовском. Общая сумма сбора составила 235 тысяч рублей. Своими силами родные Дианы смогли собрать часть денег, но еще 180 тысяч рублей им взять негде. Мать девушки была вынуждена уволиться, чтобы ухаживать за дочерью, а ее отец – инвалид. Почти все деньги семьи уходят на лекарства для Дианы, поэтому они обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь молодой красивой девушке скорее вернуться к обычной жизни, просьба обращаться по номеру 8(927)329-05-54 (номер телефона привязан к банковской карте на имя Регины Рамилевны Я. – родной сестры Дианы Лутфуллиной).