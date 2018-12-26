2018-12-26T12:04:28+03:00
Происшествия

В Росгвардии Башкирии прокомментировали найденную дворником гранату

Инцидент произошел в Стерлитамаке
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня утром, 26 октября, в Стерлитамаке в одном из дворов по улице Артема дворник нашел подозрительный предмет. Он позвонил в полицию и сообщил, что в мусорном баке лежит взрывчатка и граната. Новость быстро разлетелась по социальным сетям.

На место выехали экстренные службы и оцепили территорию. Как позже сообщили в Росгвардии, в мусорном баке был обнаружен предмет, похожий на гранату. Оказалось, что найденный предмет взрывоопасности не представляет и является муляжом учебной гранаты.

- Для дальнейшего разбирательства он был передан в полицию, - отметили в пресс-службе ведомства.

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