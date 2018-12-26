2018-12-26T11:05:31+03:00
Общество

В мэрии Уфы рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Автобусы и трамваи будут ездить до трех часов ночи
Эльвина АПАРИНА
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Уфимцам не стоит переживать на тему того, как добираться домой после посещения ледовых городков и просмотра салюта на площади Ленина. В мэрии рассказали, как будет курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь.

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать до трех часов ночи 1 января 2019 года.

В новогоднюю ночь для развоза зрителей готовы 10 троллейбусов и четыре трамвая, которые будут рядом с площадью Ленина возле дома №112 по проспекту Октября:

- 2 единицы с прохождением по проспекту Октября, улицам Тоннельная, Комарова, Космонавтов, Первомайская, Машиностроителей, Кольцевая, депо № 2;

- 1 единица с прохождением по проспекту Октября, улицам Тоннельная, Комарова, Космонавтов, Первомайская, Ульяновых, Кольцевая, депо № 2;

- 2 единицы с прохождением по проспекту Октября, улицам Тоннельная, Комарова, Космонавтов, Первомайская, Машиностроителей, Вологодская, Сельская Богородская, Ферина, бульвар Тухвата Янаби – депо № 2;

5 троллейбусов по нечетной стороне проспекта Октября возле домов № № 87, 89:

- 2 единицы с прохождением по проспекту Октября, улицам 50-летия Октября, Цюрупы, Заки Валиди, Башгосдрамтеатр, депо № 1;

- 2 единицы с прохождением по проспекту Октября, улицам 50-летия Октября, Айская, Бакалинская, С. Кувыкина, С. Перовской, Авроры - депо № 1;

- 1 единица с прохождением по проспекту Октября, улицам 50 лет СССР, Менделеева, Степана Кувыкина, Софьи Перовской, Авроры – депо № 1;

4 трамвая в районе Госцирка (трамвайное кольцо):

- 2 трамвая с прохождением улиц Р. Зорге, Большая Гражданская, Мингажева, Революционная, Аксакова, Свердлова, ООТ «Пушкина», депо им. С. И. Зорина;

- 2 трамвая с прохождением улиц Р. Зорге, Большая Гражданская, Мингажева, Сун Ят Сена, Менделеева, ООТ «Санаторий «Зеленая Роща» - депо им. С. И. Зорина.

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