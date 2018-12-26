«Мне сейчас очень тяжело»: уфимка просит помочь найти пропавшего 31-летнего супруга
Почти неделю, с 21 декабря, в Уфе разыскивают 31-летнего Алексея Решетникова. Мужчина сел в свою «БМВ» и уехал в неизвестном направлении. Его супруга Анна сейчас находится в подавленном состоянии и просит распространить всех неравнодушных информацию о розыске мужа.
- В семье все было хорошо, мне сейчас тяжело, просьба не выяснять у меня подробности из праздного любопытства, просто сделайте репост. Я знаю, что все хотят поддержать, но расспросами не поможете. Я чисто морально не могу всем отвечать, - сказала Анна.
«Комсомолке» девушка также сообщила, что написала заявление в полицию и обратилась за помощью к поисковикам. Ранее мужчина не пропадал.
Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы темного цвета.
Был одет: куртка темно-синего цвета, камуфляжные брюки, спортивные ботинки, головного убора не было.
Если вам известно о местонахождении Алексея, сообщите по телефону 8 (347) 236-78-66.
Фото: соцсети