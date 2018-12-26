2018-12-26T14:09:23+03:00
Общество

«Мне сейчас очень тяжело»: уфимка просит помочь найти пропавшего 31-летнего супруга

Об Алексее Решетникове нет новостей почти неделю
Эльвина АПАРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Почти неделю, с 21 декабря, в Уфе разыскивают 31-летнего Алексея Решетникова. Мужчина сел в свою «БМВ» и уехал в неизвестном направлении. Его супруга Анна сейчас находится в подавленном состоянии и просит распространить всех неравнодушных информацию о розыске мужа.

- В семье все было хорошо, мне сейчас тяжело, просьба не выяснять у меня подробности из праздного любопытства, просто сделайте репост. Я знаю, что все хотят поддержать, но расспросами не поможете. Я чисто морально не могу всем отвечать, - сказала Анна.

«Комсомолке» девушка также сообщила, что написала заявление в полицию и обратилась за помощью к поисковикам. Ранее мужчина не пропадал.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы темного цвета.

Был одет: куртка темно-синего цвета, камуфляжные брюки, спортивные ботинки, головного убора не было.

Если вам известно о местонахождении Алексея, сообщите по телефону 8 (347) 236-78-66.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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