В Башкирии дворник нашел пакет со взрывчаткой

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-26T10:07:58+03:00

Мужчина убирал территорию и внезапно наткнулся на неприятный сюрприз

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Сегодня утром, 26 декабря, на улице Артема в Стерлитамаке дворник наткнулся на неожиданную находку – мужчина обнаружил пакет со взрывчаткой, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Территорию оцепили, на место выехали полицейские, которых вызвал перепуганный стерлитамаковец. В социальных сетях появились фотографии с места.

- Нашли пакет с гранатой и ещё взрывчаткой. Дворник вызвал полицейских, - комментируют горожане.

Сейчас устанавливаются подробности инцидента. Что именно находилось в пакете, будет установлено в результате проверки.