В Башкирии дворник нашел пакет со взрывчаткой
Мужчина убирал территорию и внезапно наткнулся на неприятный сюрприз
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Сегодня утром, 26 декабря, на улице Артема в Стерлитамаке дворник наткнулся на неожиданную находку – мужчина обнаружил пакет со взрывчаткой, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».
Территорию оцепили, на место выехали полицейские, которых вызвал перепуганный стерлитамаковец. В социальных сетях появились фотографии с места.
- Нашли пакет с гранатой и ещё взрывчаткой. Дворник вызвал полицейских, - комментируют горожане.
Сейчас устанавливаются подробности инцидента. Что именно находилось в пакете, будет установлено в результате проверки.