2018-12-26T11:44:02+03:00
Дом. Семья

В Уфе открыли центральную столичную елку

На площади перед Горсоветом зажглись гирлянды новогодней красавицы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В минувший вторник, 25 декабря, на площади перед Горсоветом в Уфе состоялось торжественное открытие главной новогодней елки башкирской столицы. Сразу после ставшего традиционным парада Дедов Морозов, у 30-метровой елки собрались 400 новогодних волшебников из разных районов города. Присутствовал на празднике и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

- Сегодня у нас радостное событие! Мы вместе с вами торжественно открываем Центральную новогоднюю елку. К праздникам Уфа преобразилась, стала нарядной, яркой, сказочной. Я подтверждаю, что город готов встретить Новый 2019 год, – обратился Мустафин к собравшимся.

Кульминацией торжественной церемонии стало зажжение новогодних огней и гирлянд на главной елке Уфы. Лесная красавица в этом году прибыла порадовать детей и их родителей из Благовещенского района республики.

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