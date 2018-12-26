Сегодня «Салават Юлаев» на домашнем льду принимает «Сибирь»

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-26T09:47:03+03:00

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Сегодня, 26 декабря, «Салават Юлаев» проведет предпоследний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ в этом году. В гости к подопечным Николая Цулыгина приехали хоккеисты новосибирской «Сибири». Сейчас команда Александра Андриевского занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф всего на семь очков.

Все мы помним обидное поражение юлаевцев в Новосибирске, когда «Салават» уступил со счетом 0:1. На этот раз дружина Цулыгина просто обязана реабилитироваться перед болельщиками. Особенно после не менее обидного домашнего поражения от «Локомотива» в овертайме. Сейчас юлаевцы расположились на шестой строчке турнирной таблицы Востока, отставая от идущего пятым «Барыса» на шесть очков. Победа над «Сибирью» могла бы сократить этот разрыв.

Матч с «Сибирью» пройдет на льду «Уфа – Арены», начало в 19:00. Билеты доступны на tickets.hcsalavat.ru. В прямом эфире игру покажут телеканалы КХЛ ТВ HD, БСТ и «КУРАЙ» ТВ (на башкирском языке).