В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-26T08:59:34+03:00

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Вчера поздно вечером, 25 декабря, в селе Николаевка Благовещенского района Башкирии произошло ЧП – вспыхнул жилой дом.

На место оперативно приехали пожарные, с огнем боролись 28 человек. Также на месте работали медики, полицейские, представители администрации района.

В двенадцатом часу огонь был полностью локализован. На пепелище пожарные обнаружили тела двоих погибших мужчин – 69-ти и 45-ти лет.

- На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.