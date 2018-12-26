2018-12-26T08:59:34+03:00
Происшествия

В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин

ЧП произошло в Благовещенском районе
Эльвина АПАРИНА
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Пожар унес жизни двоих человекПожар унес жизни двоих человек
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Вчера поздно вечером, 25 декабря, в селе Николаевка Благовещенского района Башкирии произошло ЧП – вспыхнул жилой дом.

На место оперативно приехали пожарные, с огнем боролись 28 человек. Также на месте работали медики, полицейские, представители администрации района.

В двенадцатом часу огонь был полностью локализован. На пепелище пожарные обнаружили тела двоих погибших мужчин – 69-ти и 45-ти лет.

- На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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