2018-12-26T08:21:18+03:00
Происшествия

Ночью в Уфе насмерть сбили мужчину, его личность еще не установлена

Водитель прокомментировал, что не успел затормозить
Эльвина АПАРИНА
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Поздно вечером 25 декабря в Сипайлово в Уфе напротив дома №1 по улице Сипайловская под колесами «Ниссан Альмеры» погиб пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте. Иномаркой управлял 30-летний уфимец с десятилетним стажем. Мужчина прокомментировал, что поздно увидел погибшего – он стоял посреди проезжей части. Автомобилист пытался затормозить или объехать, но все тщетно – задел его по касательной. От полученных травм тот скончался до приезда скорой.

Личность погибшего еще не установлена. На вид ему 50-55 лет. По данному факту в ГИБДД начато разбирательство.

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