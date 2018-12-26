2018-12-26T07:19:08+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают пропавшего водителя BMW

Мужчина исчез еще 21 декабря
Рустем АХУНОВ
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В Уфе разыскивают 31-летнего Алексея РешетниковаВ Уфе разыскивают 31-летнего Алексея Решетникова
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В Уфе полицейские разыскивают 31-летнего Алексея Решетникова, уехавшего в неизвестном направлении на своей машине.

Известно, что днем 21 декабря молодой мужчина выехал на своем автомобили BMW X1 в неизвестном направлении из дома в Уфе. После этого Алексея никто не видел. Супруга пропавшего обратилась за помощью к волонтерам и полицейским.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы темного цвета.

Был одет: куртка темно-синего цвета, камуфляжные брюки, спортивные ботинки, головного убора не было.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, свяжитесь с полицией, или позвоните в дежурную часть по номеру в Уфе (347) 236-78-66.

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