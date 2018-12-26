2018-12-26T07:05:12+03:00
Происшествия

У жителей Башкирии отняли «паленного» алкоголя на миллион рублей

Мужчин ждет серьезное наказание
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии будут судить мужчин, продававших нелицензированный алкогольВ Башкирии будут судить мужчин, продававших нелицензированный алкоголь
Изменить размер текста:

У двоих жителей Стерлитамакского района отняли контрафактного алкоголя на 940 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, с мая по октябрь 2018 года злоумышленники оптом закупали этиловый спирт, а после в кустарных условиях смешивали его с водой, красителями и ароматизаторами. Таким нехитрым образом они получали «водку» и «коньяк». Спиртное они продавали местным жителям под видом настоящих напитков. Жулики работали по строгому плану – один «варит», а другой занимается логистикой, закупками и продажами.

Вскоре преступников задержали. У них изъяли «алкоголя» на 940 тысяч рублей. По факту производства нелицензированного спиртного стражи порядка возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин
Ночью в Уфе насмерть сбили мужчину, его личность еще не установлена
Новогодние подарки с доставкой на дом.
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии разыскивают пропавшего водителя BMW
В Уфе состоялся парад Дедов Морозов
В Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС
Стало известно, как будет работать почта в Башкирии на новогодние праздники
В Башкирии пьяный незнакомец вломился к женщине в квартиру и ограбил ее
В Уфе проверят сирены экстренного оповещения
В Башкирии осудили мужчину, который убил 13-летнего подростка-мотоциклиста
В Башкирии будут разводить ланей
В Башкирии завершены поиски 41-летнего Алика Шарипова
Хабиров о главе района: "Следующий такой деятель будет искать новую работу"
На улицы Уфы вышли новогодние троллейбус и трамвай
Кто подарил золотую статуэтку Элвину Грею?
Житель Башкирии обстрелял чужое авто в ответ на просьбу переставить машину