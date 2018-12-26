У жителей Башкирии отняли «паленного» алкоголя на миллион рублей

СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-26T07:05:12+03:00

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У двоих жителей Стерлитамакского района отняли контрафактного алкоголя на 940 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, с мая по октябрь 2018 года злоумышленники оптом закупали этиловый спирт, а после в кустарных условиях смешивали его с водой, красителями и ароматизаторами. Таким нехитрым образом они получали «водку» и «коньяк». Спиртное они продавали местным жителям под видом настоящих напитков. Жулики работали по строгому плану – один «варит», а другой занимается логистикой, закупками и продажами.

Вскоре преступников задержали. У них изъяли «алкоголя» на 940 тысяч рублей. По факту производства нелицензированного спиртного стражи порядка возбудили уголовное дело.