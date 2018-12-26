2018-12-26T06:40:22+03:00
Общество

В Уфе состоялся парад Дедов Морозов

Необычное шествие прошло по проспекту Октября
Рустем АХУНОВ
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В Уфе прошел парад Дедов МорозовВ Уфе прошел парад Дедов Морозов
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В минувший вторник в Уфе прошел парад Дедов Морозов.

Уже традиционный для башкирской столицы парад прошел в преддверье Нового года – самого любимого праздника детей и взрослых. По данным городской администрации, на этот раз в шествии поучаствовали более 400 Дедов Морозов, представляющих все районы Уфы. Собрались они для того, чтобы показать свою готовность к празднику и поздравить жителей столицы.

- В глава парада шел Главный Дед Мороз столицы и его внучка Снегурочка. В конце парада шли Куница, Пчела и Медведь – символы Летних Международных детских игр, которые Уфа примет в 2019 году, - объяснили в городской администрации.

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