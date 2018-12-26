В Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС

СЕГОДНЯ 06:25 2018-12-26T06:25:37+03:00

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Пьяный 44-летний житель Башкирии протаранил машину ДПС, помешавшую ему ехать.

По данным ГИБДД республики, происшествие случилось поздним вечером 25 декабря. 44-летний житель деревни Абзаново находился за рулем ВАЗ-2017 в пьяном виде. Информацию местные жители передали стражам порядка. На место прибыл дежурный экипаж.

Вот только останавливаться нетрезвый мужчина не захотел. Когда инспекторы преградили ему путь своим автомобилем, а один из них вышел из машины, местный житель резко надавил на газ и протаранил полицейский автомобиль. Мужчину задержали.

Оказалось, что у него не было водительского удостоверения, а сам задержанный был сильно пьян. За свою выходку 44-летнему мужчине грозит серьезное наказание.