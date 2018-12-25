2018-12-25T17:56:20+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили мужчину, который убил 13-летнего подростка-мотоциклиста

Злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 10,5 лет
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии вынесли приговор 36-летнему жителю Челябинской области. Он признан виновным в убийстве малолетнего и причинении вреда здоровью несовершеннолетнему.

Напомним, вопиющий случай произошел в июле 2017 года. Двое подростков 14 и 13 лет приехали на мотоцикле, чтобы отдохнуть и искупаться на озеро в Учалинском районе.

Мальчики проехали близко к палатке подсудимого, и мужчина решил, что тем самым подростки нарушили его покой. Злоумышленник решил их убить.

Будучи пьяным, он сел за руль своей иномарки и начал преследовать подростков, чтобы задавить их. Обвиняемый наехал на мотоцикл, тот опрокинулся. Мужчина не останавливался – он продолжил таранить мотоцикл вместе с лежащим на земле мальчиком, который находился до этого за рулем. Ребенку были причинены травмы головы, от которых он погиб. Второй школьник получил телесные повреждения.

Верховный суд республики приговорил злоумышленника к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в следкоме Башкирии.

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