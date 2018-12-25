В Башкирии будут разводить ланей
Пять особей в регион завезли из Саратовской области
.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нуримановском районе Башкирии в охотничьем хозяйстве«Тихий берег» будут разводить ланей. Пять особей уже привезли из Саратовской области в рамках утвержденной Правительством РФ «Стратегии развития охотничьего хозяйства РФ» на период до 2030 года, сообщает пресс-служба минэкологии РБ.
Все они разных цветов – серого, черного, белого. По окончанию зимы их переведут в большой вольер. Они будут жить в близких к природным условиям.
По словам специалистов, выпустить их на природу для создания популяции вида не получится. Отметим, что климат региона не подходит животным из-за снега – звери просто не выживут в башкирских лесах зимой.