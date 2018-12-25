Хабиров о главе района: "Следующий такой деятель будет искать новую работу"
Радий Хабиров потребовал от глав районов человеческого отношения к особенным детям. Руководителя Башкирии возмутил случай, произошедший на днях в одном из районов республики. Глава местного муниципалитета на полчаса опоздал на детский утренник, в котором участвовали в том числе и дети-инвалиды.
- Мне интересно, какие такие более важные дела у него в это время были? – написал возмущенный Хабиров на своей страничке в соцсетях.
Ситуацию главе Башкирии описали присутствовавшие на празднике взрослые. По его словам, он проверил их рассказ и все подтвердилось. Название района Хабиров предпочел не упоминать, но отметил, что делает это в последний раз.
- Следующий такой деятель будет искать новую работу, - резюмировал Хабиров.
Родителям и ребятам врио рукводителя республики принес извинения за коллегу.
Фото: соцсети