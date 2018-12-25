2018-12-25T18:36:03+03:00
Общество

В Уфе проверят сирены экстренного оповещения

Жителей города просят не волноваться
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет Башкирии по ЧСФото: госкомитет Башкирии по ЧС
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25 и 27 декабря в башкирской столице прозвучат сирены экстренного оповещения. Это плановая проверка системы, поэтому волноваться при звуках «Внимание всем!» не стоит. В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям пояснили, что в случае реальной угрозы сигнал будет звучать долго – до пяти минут, на тренировочных же включениях он слышен не дольше 30 секунд.

Включать сирены будут поочередно в разных районах города. Сегодня, 25 декабря, до 16.00 сигнал тревоги будет слышен в Дёмском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах.

27 декабря с 10.30 до четырех часов дня проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах, а также в остальных муниципалитетах республики.

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