2018-12-25T15:05:38+03:00
Общество

На улицы Уфы вышли новогодние троллейбус и трамвай

Так МУЭТ решил внести свой вклад в создание праздничной атмосферы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Уфа готовится к встрече Нового года. По традиции в канун праздника на улицы башкирской столицы выйдут новогодние трамвай и троллейбус.

Украшенный неоновыми огнями трамвай будет радовать пассажиров, ездящий по пятому маршруту «Улица Пушкина – Госцирк». Нарядный троллейбус уфимцы смогут увидеть на проспекте Октября, он будет курсировать по маршруту №13 «микрорайон Белореченский – Колхозный рынок».

- В полной мере всю их красоту можно оценить в вечернее время, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

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