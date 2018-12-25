На улицы Уфы вышли новогодние троллейбус и трамвай
Так МУЭТ решил внести свой вклад в создание праздничной атмосферы
Фото: мэрия Уфы
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Уфа готовится к встрече Нового года. По традиции в канун праздника на улицы башкирской столицы выйдут новогодние трамвай и троллейбус.
Украшенный неоновыми огнями трамвай будет радовать пассажиров, ездящий по пятому маршруту «Улица Пушкина – Госцирк». Нарядный троллейбус уфимцы смогут увидеть на проспекте Октября, он будет курсировать по маршруту №13 «микрорайон Белореченский – Колхозный рынок».
- В полной мере всю их красоту можно оценить в вечернее время, - пояснили в пресс-службе городской администрации.