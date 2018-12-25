Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе может выйти на свободу
Одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе могут выпустить из-под стражи уже сегодня.
В Советском районном суде города решается вопрос о продлении срока ареста для 34-летнего Павла Яромчука. Если суд удовлетворит ходатайство следователя, то бывший глава миграционного отдела по Уфимскому району останется за решеткой.
Напомним, что подозреваемые в групповом изнасиловании 23-летней подчиненной находятся под стражей уже два месяца. Адвокаты всех троих обвиняемых уже пытались обжаловать арест, но безуспешно.
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