Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе может выйти на свободу

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-25T13:52:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе могут выпустить из-под стражи уже сегодня.

В Советском районном суде города решается вопрос о продлении срока ареста для 34-летнего Павла Яромчука. Если суд удовлетворит ходатайство следователя, то бывший глава миграционного отдела по Уфимскому району останется за решеткой.

Напомним, что подозреваемые в групповом изнасиловании 23-летней подчиненной находятся под стражей уже два месяца. Адвокаты всех троих обвиняемых уже пытались обжаловать арест, но безуспешно.