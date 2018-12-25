2018-12-25T13:52:29+03:00
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе может выйти на свободу

Суд либо продлит ему арест, либо изменит меру пресечения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Экс-главу миграционного отдела Уфимского района доставили на слушания в автозакеЭкс-главу миграционного отдела Уфимского района доставили на слушания в автозакеФото: Рустем АХУНОВ
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Одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе могут выпустить из-под стражи уже сегодня.

В Советском районном суде города решается вопрос о продлении срока ареста для 34-летнего Павла Яромчука. Если суд удовлетворит ходатайство следователя, то бывший глава миграционного отдела по Уфимскому району останется за решеткой.

Напомним, что подозреваемые в групповом изнасиловании 23-летней подчиненной находятся под стражей уже два месяца. Адвокаты всех троих обвиняемых уже пытались обжаловать арест, но безуспешно.

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