Жителей Башкирии предупреждают о метели и гололедице

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-25T13:32:43+03:00

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Последняя неделя года в Башкирии припасла несколько неприятных сюрпризов. По прогнозам метеорологов, завтра и послезавтра погода в республике будет скверной.

С вечера 26 декабря и до вечера 27 декабря в регионе прогнозируется сильный снег, кое-где метель. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

- На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Спасатели советуют жителям соблюдать правила безопасности: не выходить из дома без необходимости и быть осторожными за рулем.