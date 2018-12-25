Жителей Башкирии предупреждают о метели и гололедице
Непогода разыграется уже завтра
Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Последняя неделя года в Башкирии припасла несколько неприятных сюрпризов. По прогнозам метеорологов, завтра и послезавтра погода в республике будет скверной.
С вечера 26 декабря и до вечера 27 декабря в регионе прогнозируется сильный снег, кое-где метель. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
- На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Спасатели советуют жителям соблюдать правила безопасности: не выходить из дома без необходимости и быть осторожными за рулем.