В Башкирии завершены поиски 41-летнего Алика Шарипова

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-25T15:53:03+03:00

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Поиски пропавшего в Башкирии 41-летнего Алика Шарипова завершились благополучно. Спустя три недели со дня его пропажи волонтеры сообщили, что мужчина найден живым. Где он находился все это время, поисковики не уточнили.

Житель Альшеевского района, напомним, пропал второго декабря. Последний раз его видели в деревне Старо-Аккулаево, но куда он отправился оттуда, никто не знал. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. К счастью, их старания оказались не напрасны.