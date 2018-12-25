Житель Башкирии обстрелял чужое авто в ответ на просьбу переставить машину

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-25T14:32:12+03:00

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Жителю Башкирии, обстрелявшему из ружья чужой автомобиль, условный срок заменили реальным. Ужесточить приговор решил Верховный суд РБ.

Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в октябре 2015 года. Мужчина поставил свою машину возле садового участка, преградив путь другому водителю. Тот попросил подвинуть авто, явно не предполагая, что произойдет дальше. Обвиняемого просьба взбесила, он схватил ружье 12-го калибра и стал палить по чужой машине. Пули попали в лобовое и заднее стекла, повредили крышу и капот, а одна отскочила владельцу машины в глаз.

Материальный ущерб позже оценили в 24 тысяч рублей, а вред здоровью квалифицировали как легкий.

Уфимский районный суд осудил стрелка за хулиганство и умышленное повреждение имущества. Ему дали 2,5 года условно, что не устроило прокуратуру. ВС Башкирии постановил поместить его на тот же срок в колонию общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.