2018-12-25T11:27:08+03:00
Общество

Жительница Уфы решила стать «живой» и кровью подписала отказ от документов

Женщина надеялась, что без паспорта с нее спишут долги
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Аффидевит Людмилы, источник - bash.news.ruАффидевит Людмилы, источник - bash.news.ru
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С оригинальной ситуацией столкнулись судебные приставы в Уфе. К ним пришла местная жительница Людмила К. и потребовала обнулить ее долги – примерно 5 тысяч рублей, потому что она теперь «живая». Паспорт 69-летней женщины наглядно подтверждал ее слова: все строчки там были зачеркнуты, а вместо ФИО значилось «живая».

Женщина объяснила, что отказалась от паспорта и остальных документов официально. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, их ей заменил аффидевит. Его она тоже предъявила. Документ оказался заверен нотариусом и подкреплен отпечатком крови большого пальца женщины, а также двумя отпечатками свидетелей (тоже «живых»).

Оказалось, что таких «живых» в России не так уж мало, это целое движение. Они считают, что обремененные документами и обязательствами люди мертвы. Члены общины признают, что умерли, и избавляются от ненужных бумаг, становясь «живыми душами».

Однако приставов доводы горожанки не убедили. По их данным, в семье женщины имеется автомобиль BMW X5, а значит, есть финансовые возможности закрыть такой скромный долг.

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