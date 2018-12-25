Пропавший в Уфе 77-летний Насим Сибагатуллин нашелся

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-25T10:52:36+03:00

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Пожилой мужчина, пропавший в Уфе, нашелся. Родные 77-летнего Насима Сибагатуллина рассказали, что пенсионера отыскали в Нижегородке, он долго шел по морозу. Нашел его родственник, когда прочесывал город.

По словам близких, пенсионер в порядке, его уже привезли домой и сейчас осматривают на предмет обморожения.

Мужчина, напомним, ушел из дома по улице Блюхера, 6/2 в направлении остановки «Фирма «Мир». Семья пенсионера сразу забила тревогу, так как уфимец не ориентировался на местности из-за проблем с памятью.