2018-12-25T10:43:05+03:00
Общество

В Уфе бригада медиков отказалась осмотреть больного ребенка

Врач скорой помощи проигнорировал свои обязанности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 25 декабря, в микрорайоне Инорс произошел вопиющий случай: прибывший по вызову, врач скорой помощи отказался осматривать маленькую девочку. Как рассказал в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» отец ребенка Рустам Биктимов, у малышки сильно поднялась температура, и они с супругой вызвали скорую помощь.

- Около 6:30 приехала скорая. Врач зашел в квартиру, ни разулся, ни бахилы не надел и тут же на кухню прошел. Потребовал ему ребенка привести. Мы с супругой сказали ему, что девочку нельзя переносить, а он в ответ встал, развернулся и ушел. Мы с женой в шоке были. Я побежал за ним вниз по лестнице, на улицу. Успел номер машины записать, - рассказал отец ребенка.

По словам Рустама Биктимова, после того, как машина скорой помощи уехала, они повторили вызов, кратко изложив ситуацию. На место прибыла другая бригада, они оказали ребенку всю необходимую помощь.

-О госпитализации мы и не думали, все обошлось. У нас с супругой пятеро детей, мы просто так не вызываем скорую помощь и не отправляем наших детей в больницу по пустякам. Этот случай просто возмутительный – врач ребенка даже в глаза не видел и уехал, - посетовал Рустам.

Родители ребенка уже написали жалобу в минздрав с требованием привлечь к ответственности врача бригады скорой помощи.

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