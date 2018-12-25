В Башкирии 59-летняя женщина погибла под колесами «Лады Ларгус»
ДТП случилось в Аургазинском районе
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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В понедельник в девятом часу утра в Аургазинском районе Башкирии был совершен наезд на пешехода.
59-летняя женщина переходила дорогу Уфа-Оренбург в неустановленном месте. В этот момент по трассе ехала «Лада Ларгус». Житель Уфы, управлявший автомобилем, не успел среагировать и сбил ее. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадавшая погибла на месте.
Напомним, вечером того же дня под колесами авто в Уфимском районе погиб первоклассник. Его сбил водитель, лишенный прав за пьяную езду.