2018-12-25T09:44:37+03:00
Происшествия

Следком Башкирии возбудил уголовное дело факту гибели двух девочек в пожаре

Оно заведено по статье «причинение смерти по неосторожности нескольким лицам»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Страшный пожар в Туймазинском районе, унесший две детские жизни, привлек внимание Следственного комитета Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место трагедии направлены следователи и криминалисты. Они допрашивают свидетелей и родственников погибших.

Пожар, напомним, вспыхнул рано утром 25 декабря в селе Старые Кандры. 31-летняя хозяйка дома обнаружила, что электросчетчик замкнуло. Женщина побежала к соседям за помощью, а когда вернулась, дом уже горел. Она хотела зайти внутрь, чтобы вывести дочерей, но не смогла. Тела девочек двух и четырех лет позже нашли на пепелище.

Неисправность проводки пока является основной версией причины пожара.

- В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы с целью установления причины смерти детей и возгорания жилого дома, - пояснили в пресс-службе регионального управления Следкома.

Это уже второй крупный пожар в районе, жертвами которого становятся дети. Ранее в соседнем селе Кандры огонь унес жизни троих малышей - четырехлетних девочек и двухлетнего мальчика

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Уфы решила стать «живой» и кровью подписала отказ от документов
Пропавший в Уфе 77-летний Насим Сибагатуллин нашелся
В Уфе бригада медиков отказалась осмотреть больного ребенка
В Башкирии прекращены поиски 20-летней Дианы Саетовой
В Уфе сдают в эксплуатацию пять проблемных домов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали о драке в раздевалке после матча с «Локомотивом»
В Башкирии пропала 20-летняя Диана Сеитова
Жительница Башкирии обнаружила долг по «коммуналке», едва заселившись в новую квартиру
В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двух маленьких детей
Стало известно, кто возглавил телеканал «Вся Уфа»
В Башкирии лишенный прав водитель «Нексии» насмерть сбил ребенка
В Уфе бесследно пропал 31-летний Алексей Решетников
Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района