Следком Башкирии возбудил уголовное дело факту гибели двух девочек в пожаре

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-25T09:44:37+03:00

Оно заведено по статье «причинение смерти по неосторожности нескольким лицам»

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Страшный пожар в Туймазинском районе, унесший две детские жизни, привлек внимание Следственного комитета Башкирии. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место трагедии направлены следователи и криминалисты. Они допрашивают свидетелей и родственников погибших.

Пожар, напомним, вспыхнул рано утром 25 декабря в селе Старые Кандры. 31-летняя хозяйка дома обнаружила, что электросчетчик замкнуло. Женщина побежала к соседям за помощью, а когда вернулась, дом уже горел. Она хотела зайти внутрь, чтобы вывести дочерей, но не смогла. Тела девочек двух и четырех лет позже нашли на пепелище.

Неисправность проводки пока является основной версией причины пожара.

- В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы с целью установления причины смерти детей и возгорания жилого дома, - пояснили в пресс-службе регионального управления Следкома.

Это уже второй крупный пожар в районе, жертвами которого становятся дети. Ранее в соседнем селе Кандры огонь унес жизни троих малышей - четырехлетних девочек и двухлетнего мальчика