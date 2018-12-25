В Башкирии пьяный незнакомец вломился к женщине в квартиру и ограбил ее

СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-25T19:12:21+03:00

Грабитель был уверен, что здесь живут его знакомые, которые должны ему денег Фото: Рустем АХУНОВ

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В полицию Стерлитамака на днях поступил звонок. Испуганная женщина рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть незнакомец. Уже на месте полицейские обнаружили, что ему это удалось.

По словам пострадавшей, гражданин был нетрезв и настойчив. Женщина открыла дверь, чтобы понять, чего ему нужно. Ответ был прост – денег. Пьяный мужчина был уверен, что тут живут его знакомые, которые ему должны. Не раздумывая, он ударил хозяйку квартиры, забрал ее сумку с деньгами и убежал.

Патрульные Николай Петров и Сальман Бускунов увидели злоумышленника недалеко от дома.

- Задержанный 38-летний местный житель ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказала Дарина Горчакова, сотрудник Управления МВД России по городу Стерлитамаку.

Мужчину поместили под стражу до окончания расследования.