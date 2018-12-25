2018-12-25T19:12:21+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный незнакомец вломился к женщине в квартиру и ограбил ее

Полиция поймала негодяя
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Грабитель был уверен, что здесь живут его знакомые, которые должны ему денегГрабитель был уверен, что здесь живут его знакомые, которые должны ему денегФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В полицию Стерлитамака на днях поступил звонок. Испуганная женщина рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть незнакомец. Уже на месте полицейские обнаружили, что ему это удалось.

По словам пострадавшей, гражданин был нетрезв и настойчив. Женщина открыла дверь, чтобы понять, чего ему нужно. Ответ был прост – денег. Пьяный мужчина был уверен, что тут живут его знакомые, которые ему должны. Не раздумывая, он ударил хозяйку квартиры, забрал ее сумку с деньгами и убежал.

Патрульные Николай Петров и Сальман Бускунов увидели злоумышленника недалеко от дома.

- Задержанный 38-летний местный житель ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказала Дарина Горчакова, сотрудник Управления МВД России по городу Стерлитамаку.

Мужчину поместили под стражу до окончания расследования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе проверят сирены экстренного оповещения
В Башкирии осудили мужчину, который убил 13-летнего подростка-мотоциклиста
В Башкирии будут разводить ланей
В Башкирии завершены поиски 41-летнего Алика Шарипова
Хабиров о главе района: "Следующий такой деятель будет искать новую работу"
На улицы Уфы вышли новогодние троллейбус и трамвай
Кто подарил золотую статуэтку Элвину Грею?
Житель Башкирии обстрелял чужое авто в ответ на просьбу переставить машину
В Самаре задержали мошенницу, обманувшую трех жительниц Уфы на 650 тысяч рублей
Четыре сироты из Башкирии получили новое жилье после вмешательства прокуратуры
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе может выйти на свободу
Жителей Башкирии предупреждают о метели и гололедице
В Башкирии 59-летняя женщина погибла под колесами «Лады Ларгус»
Жительница Уфы решила стать «живой» и кровью подписала отказ от документов
Пропавший в Уфе 77-летний Насим Сибагатуллин нашелся
В Уфе бригада медиков отказалась осмотреть больного ребенка
В Башкирии прекращены поиски 20-летней Дианы Саетовой
Следком Башкирии возбудил уголовное дело факту гибели двух девочек в пожаре
В Уфе сдают в эксплуатацию пять проблемных домов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали о драке в раздевалке после матча с «Локомотивом»
В Башкирии пропала 20-летняя Диана Сеитова
Жительница Башкирии обнаружила долг по «коммуналке», едва заселившись в новую квартиру
В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двух маленьких детей
Стало известно, кто возглавил телеканал «Вся Уфа»
В Башкирии лишенный прав водитель «Нексии» насмерть сбил ребенка
В Уфе бесследно пропал 31-летний Алексей Решетников
Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района