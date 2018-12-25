Четыре сироты из Башкирии получили новое жилье после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-25T13:30:18+03:00

Они два года ждали ключи от своих квартир

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Четыре сироты из Балтачевского района Башкирии были вынуждены отстаивать свое право на бесплатное жилье в суде. По закону они должны были получить квартиры от государства после завершения учебы в техникуме, но минуло два года, а ключей от новой жилплощади им так и не дали.

Прокуратура района обратилась в суд, требуя от муниципалитета исполнить свои обязанности. Судья запрос прокурора поддержал.

В надзорном ведомстве сообщили, что всем сиротам предоставили благоустроенные квартиры в районном центре.