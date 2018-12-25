Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали о драке в раздевалке после матча с «Локомотивом»

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-25T08:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты «Салавата Юлаева» прокомментировали информацию о драке в раздевалке после проигранного матча против ярославского «Локомотива». Напомним, сообщалось, что между собой сцепились капитан команды Григорий Панин и форвард Владимир Ткачев.

Первым отреагировал на новости в СМИ защитник «юлаевцев», который разместил в своем Instagram совместную фотографию с «обидчиком». Панин сообщил, что все у них в порядке, а то, что произошло, это лишь рабочие моменты из-за большого желания победить.

По словам другого хоккеиста «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова, как таковой драки не было, произошел разговор на повышенных тонах:

«Мы вышли после игры, поговорили в раздевалке на повышенных тонах. Нормальная ситуация, после поражения у всех есть недовольство. Ничего страшного в этом нет, мы все хотим выигрывать, переживаем по этому поводу. Но руку никто ни на кого не поднимал, мы такое не можем допустить. Ну какая драка? Мы сами удивились этим сообщениям в прессе. Сейчас сидим все вместе и смеёмся — и Ткачёв, и Гриша Панин», - цитирует хоккеиста «Чемпионат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хоккеисты «Салавата Юлаева» после проигранного матча устроили драку в раздевалке

Сцепились между собой Григорий Панин и Владимир Ткачев (подробнее)

Одного Арзамасцева мало: «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в овертайме

Уфимцы сражались до последнего, но вновь проиграли – 3:4 ОТ (подробнее)