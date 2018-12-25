2018-12-25T09:03:05+03:00
Общество

В Башкирии пропала 20-летняя Диана Сеитова

Девушка ушла из дома и обещала вернуться через пару часов
Эльвина АПАРИНА
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Это фото сделано на телефон матери ДианыЭто фото сделано на телефон матери Дианы
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В Мелеузе разыскивают 20-летнюю Диану Сеитову. Как рассказала ее сестра Мария, на днях девушка приехала из Перми в Мелеуз к своей маме. Вечером 24 декабря она ушла из дома и сказала, что придет домой через пару часов, но так и не вернулась.

- Телефон у неё выключен, хотя с собой есть зарядное устройство. Страница ВКонтакте удалена, на сообщения в других мессенджерах она не отвечает и не появлялась там онлайн, - говорит Мария. – Уходя, она сделала фото на мамин телефон. Заявление мы уже написали.

Была одета была в черную куртку, шапку, брюки, кроссовки. Под курткой белая толстовка. С собой небольшая чёрная сумка на поясе.

Приметы: рост 175 см, стройная. Из особых примет – татуировка на правой руке с птицей и есть незаконченное большое тату с кошкой на левом бедре.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дианы, позвоните в полицию или маме 89177554441 (Татьяна).

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