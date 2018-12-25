В Самаре задержали мошенницу, обманувшую трех жительниц Уфы на 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-25T14:06:43+03:00

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Три пожилые уфимки пострадали от действий одной аферистки. Схема всегда была одна: женщина представлялась дальней родственницей, рассказывала историю про кого-то из близких, больного раком, и сокрушалась, что нет денег на его лечение.

Сердобольные пенсионерки отдавали последнее, желая помочь. Лишь время спустя они осознавали, что это была уловка. Таким образом гражданка похитила более 650 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что 30-летнюю мошенницу удалось задержать в Самаре. Она помещена под стражу. Пока доказана ее причастность к трем эпизодам, но пострадавших может быть и больше.