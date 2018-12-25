2018-12-25T14:06:43+03:00
Общество

В Самаре задержали мошенницу, обманувшую трех жительниц Уфы на 650 тысяч рублей

Она выманивала деньги якобы на лечение родственника
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Три пожилые уфимки пострадали от действий одной аферистки. Схема всегда была одна: женщина представлялась дальней родственницей, рассказывала историю про кого-то из близких, больного раком, и сокрушалась, что нет денег на его лечение.

Сердобольные пенсионерки отдавали последнее, желая помочь. Лишь время спустя они осознавали, что это была уловка. Таким образом гражданка похитила более 650 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что 30-летнюю мошенницу удалось задержать в Самаре. Она помещена под стражу. Пока доказана ее причастность к трем эпизодам, но пострадавших может быть и больше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии обстрелял чужое авто в ответ на просьбу переставить машину
Четыре сироты из Башкирии получили новое жилье после вмешательства прокуратуры
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе может выйти на свободу
Жителей Башкирии предупреждают о метели и гололедице
В Башкирии 59-летняя женщина погибла под колесами «Лады Ларгус»
Жительница Уфы решила стать «живой» и кровью подписала отказ от документов
Пропавший в Уфе 77-летний Насим Сибагатуллин нашелся
В Уфе бригада медиков отказалась осмотреть больного ребенка
В Башкирии прекращены поиски 20-летней Дианы Саетовой
Следком Башкирии возбудил уголовное дело факту гибели двух девочек в пожаре
В Уфе сдают в эксплуатацию пять проблемных домов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» рассказали о драке в раздевалке после матча с «Локомотивом»
В Башкирии пропала 20-летняя Диана Сеитова
Жительница Башкирии обнаружила долг по «коммуналке», едва заселившись в новую квартиру
В Башкирии следователя обвиняют в получении взятки
В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двух маленьких детей
Стало известно, кто возглавил телеканал «Вся Уфа»
В Башкирии лишенный прав водитель «Нексии» насмерть сбил ребенка
В Уфе бесследно пропал 31-летний Алексей Решетников
Пришел весь в соплях: Радий Хабиров вспомнил бывшего главу Баймакского района