В Уфе сдают в эксплуатацию пять проблемных домов

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-25T09:05:31+03:00

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Пять проблемных домов сегодня будут сданы в экплуатацию Уфе. Речь идет о долгострое под литером 7 в жилом комплексе «Серебряный ручей» в Деме и четырех домах в Новобулгаково - литеры 8А, 32А, 16Б и 17Б.

Как сообщили в госкомитете по строительству РБ, эти дома накануне получили заключения о соответствии правилам и нормам техрегламентов, СНиПов и проектной документации. Это означает, что объекты выдержали проверку всех систем и полностью пригодны к заселению.

Новый год в новых квартирах смогут встретить 235 семей.