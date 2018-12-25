В Уфе сдают в эксплуатацию пять проблемных домов
235 семей наконец смогут получить ключи от квартир
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Пять проблемных домов сегодня будут сданы в экплуатацию Уфе. Речь идет о долгострое под литером 7 в жилом комплексе «Серебряный ручей» в Деме и четырех домах в Новобулгаково - литеры 8А, 32А, 16Б и 17Б.
Как сообщили в госкомитете по строительству РБ, эти дома накануне получили заключения о соответствии правилам и нормам техрегламентов, СНиПов и проектной документации. Это означает, что объекты выдержали проверку всех систем и полностью пригодны к заселению.
Новый год в новых квартирах смогут встретить 235 семей.