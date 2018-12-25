Жительница Башкирии обнаружила долг по «коммуналке», едва заселившись в новую квартиру
По счетам, как оказалось, забыл заплатить муниципалитет
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Жительница Башкирии жила в аварийном доме и год назад получила ключи от долгожданной новой квартиры. Однако радость ее оказалась омрачена. Едва заселившись, женщина обнаружила, что на ней числится долг за коммунальные услуги. С нее требовали платы за два месяца, которые она даже не жила в этой квартире.
Разобралась в ситуации прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, напортачила городская администрация. Именно муниципалитет не оплатил счета.
После обращения к властям, те погасили задолженность.