2018-12-25T07:43:43+03:00
Происшествия

В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двух маленьких детей

Самой старшей девочке едва исполнилось четыре года
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня рано утром, 25 декабря, на пульт диспетчера МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в Старых Кандрах, что в Туймазинском районе Башкирии. Звонок поступил около 06:35, а уже в 07:05 пожар был локализован. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны в составе 7 человек личного состава и 3 единиц техники.

По прибытии пожарных стало понятно, что горит бревенчатый дом площадью 32 квадратных метра, огнем были объяты и надворные постройки. К 07:35 пожарные ликвидировали открытое горение и тут же преступили к разбору обрушившихся конструкций. Вскоре перед их глазами предстала жутка картина: на пепелище лежали тела двоих маленьких девочек, двух и четырех лет. На данный момент известно, что к месту пожара выехал замначальника управления МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

- На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, психолог МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в соседнем селе Кандры произошел пожар, который унес жизни троих маленьких детей - двоих четырехлетних девочек и двухлетнего мальчика.

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