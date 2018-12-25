2018-12-25T07:27:05+03:00
Звезды

Стало известно, кто возглавил телеканал «Вся Уфа»

Руководитель муниципального канала до последнего отрицал назначение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 25 декабря, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии, градоначальник Ульфат Мустафин объявил о назначении руководителя столичного телеканала «Вся Уфа». Как и ожидалось, муниципальный канал возглавил Азамат Альмухаметов. Сам он до последнего отрицал свое назначение на этот пост.

Во время оперативного совещания Ульфат Мустафин поздравил Азамата Альмухаметова и пожелал ему успехов на новом посту.

Напомним, ранее телеканал «Вся Уфа» возглавляла Алина Сулейманова. Недавно она перешла на работу в уфимскую мэрию, в связи, с чем сложила полномочия депутата Горсовета и оставила руководящий пост телеканала.

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