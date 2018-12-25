В Башкирии лишенный прав водитель «Нексии» насмерть сбил ребенка

СЕГОДНЯ 07:07 2018-12-25T07:07:04+03:00

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Вчера вечером, 24 декабря, в селе Михайловка, что в Уфимском районе Башкирии, произошло смертельное ДТП. На улице Новоуфимская 39-летний водитель за рулем «Дэу Нексия» сбил первоклассника. Известно, в результате ДТП ребенок скончался на месте – травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам водителя, который, к тому же, ранее уже был лишен прав, ребенок неожиданно выскочил на дорогу. Мужчина не успел затормозить и совершил наезд на первоклассника. ДТП произошло вдали от пешеходных переходов.

Причины смертельной аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.