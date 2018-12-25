2018-12-25T06:59:36+03:00
Общество

В Уфе бесследно пропал 31-летний Алексей Решетников

К поискам молодого мужчины подключились волонтеры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 31-летнего жителя Уфы Алексея Решетникова бьют тревогу: 21 декабря он уехал из дома на автомобиле и бесследно пропал. К поискам молодого мужчины подключились полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Известно, что в день пропажи Алексей Решетников уехал из дома на BMW X1 черного цвета.

Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном, светло-серый камуфлированный спортивный костюм, темные кроссовки.

Всех, кто видел Алексея Решетникова, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба связаться с волонтерами по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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