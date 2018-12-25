В Башкирии в подвале жилого дома вспыхнул газ, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 06:43 2018-12-25T06:43:14+03:00

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В минувший понедельник на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение из Октябрьского: в подвале двухэтажного частного дома вспыхнула газовоздушная смесь. Благо, удалось избежать пожара. Дом находится в 26 микрорайоне города.

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, в результате воспламенения пострадал мужчина. К счастью, обошлось без разрушений – здание устояло. Были повреждены лишь ворота и личные вещи хозяина в гараже. Жители приняли решение не вызывать аварийные службы. Соседи отвезли пострадавшего в больницу.

- На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, - рассказали в пресс-службе ведомства.