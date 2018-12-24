2018-12-24T20:48:01+03:00
Спорт

Хоккеисты «Салавата Юлаева» после проигранного матча устроили драку в раздевалке

Сцепились между собой Григорий Панин и Владимир Ткачев
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Изменить размер текста:

Поражение от ярославского «Локомотива» оказалось для хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» настолько обидным, что сразу после матча они решили выяснить отношения между собой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в раздевалке хозяев произошел конфликт, главными действующими лицами которого стали защитник Григорий Панин и форвард Владимир Ткачев. Известно, что хоккеисты сцепились, и развязалась драка.

Напомним, что «Салават Юлаев» проиграл в овертайме со счетом 3:4, и весь матч вынужден был находиться в статусе отыгрывающей команды. Сама игра уфимцев в последнее время оставляет желать лучшего, поражение стало третьим в четырех матчах после паузы на Еврохоккейтур.

Стоит отметить, что Панин выводил свою команду на игру с капитанской повязкой, а Ткачев – один из самых критикуемых форвардов «юлаевцев», который за весь нынешний регулярный чемпионат забил лишь одну шайбу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в овертайме
В Башкирии с нового года перестанут платить 300 тысяч рублей за первенца
В Уфе выбрали лучших зимних дрифтеров
В Уфе появится памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
Глава Минздрава Башкирии прокомментировал гибель двухлетнего ребенка в Сибае
В Стерлитамаке в пожаре пострадала мама с грудным ребенком
В Уфе 400 Дедов Морозов выйдут на парад
В Башкирии после отказа в госпитализации умер двухлетний ребенок
Жительница Уфы лишилась руки на работе
Стало известно, когда чаще всего рождаются дети в Башкирии
Кто подарил золотую статуэтку Элвину Грею?
«Дом.ru» и канал «Детский» приглашают уфимцев на новогоднюю елку
Мэрия Уфы отправила 200 тысяч рублей не тому получателю
В Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов
Радий Хабиров назначил главу госкомитета по строительству
Где заказать праздничные блюда?
В управлении ГИБДД МВД по Башкирии обнаружили тело полицейского