Хоккеисты «Салавата Юлаева» после проигранного матча устроили драку в раздевалке
Поражение от ярославского «Локомотива» оказалось для хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» настолько обидным, что сразу после матча они решили выяснить отношения между собой.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в раздевалке хозяев произошел конфликт, главными действующими лицами которого стали защитник Григорий Панин и форвард Владимир Ткачев. Известно, что хоккеисты сцепились, и развязалась драка.
Напомним, что «Салават Юлаев» проиграл в овертайме со счетом 3:4, и весь матч вынужден был находиться в статусе отыгрывающей команды. Сама игра уфимцев в последнее время оставляет желать лучшего, поражение стало третьим в четырех матчах после паузы на Еврохоккейтур.
Стоит отметить, что Панин выводил свою команду на игру с капитанской повязкой, а Ткачев – один из самых критикуемых форвардов «юлаевцев», который за весь нынешний регулярный чемпионат забил лишь одну шайбу.