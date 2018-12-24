«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в овертайме

СЕГОДНЯ 19:46 2018-12-24T19:46:57+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» по-прежнему не может нащупать свою игру. На своем льду подопечные Николая Цулыгина уступили ярославскому «Локомотиву».

Счет в матче открыл Даниил Апальков, замкнувший на 5-й минуте передачу Якуба Накладала. На 17-й минуте Захар Арзамасцев уравнял шансы команд. В середине второго периода Георгий Иванов вновь вывел гостей вперед, а в начале третьей 20-минутки Брэндон Козун забросил третью шайбу.

Шанс на спасение команде из Уфы вновь подарил Арзамасцев. Две заброшенные шайбы перевели матч в овертайм, но добыть заветные два очка «Салавату» так и не удалось. Точный бросок Дениса Алексеева принес победу ярославскому «Локомотиву».

Уфимская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» продолжает борьбу за третье место на Западе, уступая два очка финскому «Йокериту».