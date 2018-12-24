2018-12-24T18:42:25+03:00
Общество

В Уфе выбрали лучших зимних дрифтеров

Лучшего пилота Башкирии еще предстоит определить
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На выходных перед одним из торговых центров Уфы состоялись состязания по зимнему дрифту. За звания мастеров маневрирования на льду боролись пилоты из Башкирии и соседних регионов – всего несколько десятков участников. Среди них оказались и три представительницы прекрасного пола, кстати, впервые в истории башкирского дрифта.

- Я просто чувствую силу, мощь мотора. Это здорово, когда машина послушная и, конечно, это контраварийное вождение, - цитирует участницу состязания Лилию Хасанову телеканал «Вся Уфа».

Первый этап Кубка Башкирии по зимнему дрифту завершился победой уфимца Альберта Агеева. Вторым стал уроженец Салавата Денис Нестеренко, а бронза досталась спортсмену из Сима Александру Столярову.

Впереди у пилотов – другие гонки на местных трассах, пока не определится лучший дрифтер Башкирии.

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