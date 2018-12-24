Глава Минздрава Башкирии прокомментировал гибель двухлетнего ребенка в Сибае

СЕГОДНЯ 17:42 2018-12-24T17:42:33+03:00

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И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин выразил соболезнования семье ребенка, погибшего на днях в больнице Сибая.

- Смерть ребёнка — невыразимое горе и страшная утрата, - написал Забелин на своей странице в Facebook.

Двухлетний мальчик, напомним, мучался от кашля, но врачи отказались его госпитализировать. Спустя некоторое время ребенок умер на руках родителей. Местные жители полагают, что причиной трагического исхода мог стать смог.

Глава Минздрава РБ призвал избегать огульных обвинений и дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы и доследственной проверки. Они позволят определить точную причину гибели мальчика и степень вины врачей.

- Боль и желание найти виновных — естественная реакция. Однако, я прошу вас оставаться максимально корректными и воздержаться от преждевременных выводов о случившемся. Министерство здравоохранения республики и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан уже проводят все необходимые проверки, - написал глава Минздрава региона.