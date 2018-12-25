В Башкирии молодая жена зарезала супруга спустя месяц после свадьбы

СЕГОДНЯ 06:31 2018-12-25T06:31:00+03:00

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Жительница Хайбуллинского района Башкирии обвиняется в убийстве своего 29-летнего супруга.

В субботу, 22 декабря, пара устроила застолье: на следующий день им предстояло отпраздновать месяц со дня свадьбы. Выпив, супруги стали припоминать друг другу обиды – последовали взаимные обвинения в неверности.

37-летняя женщина, исчерпав словесные аргументы, схватила кухонный нож и несколько раз вонзила его мужу в шею. Окровавленный мужчина выбежал вон и кинулся к соседу. Тот вызвал несчастному «скорую», но медики не успели: пострадавший так и истек кровью на пороге соседского дома.

В региональном управлении Следкома сообщили, что супруга убитого задержана и заключена под стражу. Ее обвиняют по статье 105-й (убийство).

На месте преступления работают следователи и сотрудники полиции, они пытаются разобраться в обстоятельствах случившегося.