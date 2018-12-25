Стало известно, как будет работать почта в Башкирии на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 20:05 2018-12-25T20:05:53+03:00

Выходных у работников почтовых отделений будет лишь три

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В башкирском филиале «Почты России» рассказали, по какому графику будут работать почтовые отделения республики в предстоящие праздничные дни.

Суббота, 29 декабря, будет рабочей с графиком понедельника, только отделения закроются на час раньше. 30 декабря они будут работать по графику воскресенья, а в канун Нового года - 31 декабря – по графику субботы.

1, 2 и 7 января - выходные дни для работников почтовой службы, а 3, 4, 5, 6 и 8 января – обычные будни со стандартным графиком работы.