В Уфе 400 Дедов Морозов выйдут на парад

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-24T16:36:33+03:00

Дороги на время шествия обещают не перекрывать

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Около четырех сотен Дедов Морозов выйдут завтра, 25 декабря, на торжественный парад. Увидеть столько зимних волшебников разом уфимцы смогут на площади им. Ленина. Власти города не стали перекрывать для парада улицы: Деды Морозы ограничатся шествием от Русдрама до главной елки города.

Построение колонны начнется в 16.30. Компанию «дедушкам» составят барабанщицы, мажоретки и музыканты из оркестра ГДК.

В администрации города уточнили, что кульминацией парада станет открытие центральной елки. Она засияет праздничными огнями по велению главного Деда Мороза и Снегурочки.