В Уфе появится памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле

СЕГОДНЯ 18:08 2018-12-24T18:08:09+03:00

Его планируют поставить в сквере 50-летия Победы

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В Уфе установят памятник героям-ликвидаторам чернобыльской аварии. Стелу планируют установить в сквере 50-летия Победы, за Дворцом молодежи БГАУ.

- Есть уже и эскиз, открыть решили 30 апреля 2019 года – чуть позже 33-летней годовщины катастрофы, - пишет на своей страничке в Facebook депутат уфимского Горсовета Артур Хазигалеев, инициировавший установку стелы.

По его словам, администрация проект памятника одобрила, теперь дело только за землей. Финансирование проекта депутат готов взять на себя.

Мнения уфимцев насчет новой скульптуры разделились. Некоторые сочли образы, использованные автором эскиза, не подходящими к теме. Другие же одобрили и идею, и прообраз будущей стелы.