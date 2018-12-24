В Стерлитамаке в пожаре пострадала мама с грудным ребенком
Пожар произошел на улице Худайбердина
В Стерлитамаке в пожаре пострадали женщина и маленькая девочка
Изменить размер текста:
В пожаре в Стерлитамаке на улице Худайбердина пострадала женщина с ребенком.
По данным МЧС, пожар произошел в 13 часов по уфимскому времени. На место выехали аварийные службы. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на 3 этаже дома. Пожар потушили в 13:56.
Известно, что в результате пожара пострадала 42-летняя женщина и 4-месячная девочка. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления угарным газом.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины пожара.