В Стерлитамаке в пожаре пострадала мама с грудным ребенком

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-24T17:18:42+03:00

В Стерлитамаке в пожаре пострадали женщина и маленькая девочка

Изменить размер текста: A A

В пожаре в Стерлитамаке на улице Худайбердина пострадала женщина с ребенком.

По данным МЧС, пожар произошел в 13 часов по уфимскому времени. На место выехали аварийные службы. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на 3 этаже дома. Пожар потушили в 13:56.

Известно, что в результате пожара пострадала 42-летняя женщина и 4-месячная девочка. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления угарным газом.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины пожара.