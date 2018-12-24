2018-12-24T17:18:42+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке в пожаре пострадала мама с грудным ребенком

Пожар произошел на улице Худайбердина
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке в пожаре пострадали женщина и маленькая девочкаВ Стерлитамаке в пожаре пострадали женщина и маленькая девочка
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В пожаре в Стерлитамаке на улице Худайбердина пострадала женщина с ребенком.

По данным МЧС, пожар произошел в 13 часов по уфимскому времени. На место выехали аварийные службы. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на 3 этаже дома. Пожар потушили в 13:56.

Известно, что в результате пожара пострадала 42-летняя женщина и 4-месячная девочка. Их доставили в городскую больницу с признаками отравления угарным газом.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины пожара.

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