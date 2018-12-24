Жительница Уфы лишилась руки на работе

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-24T15:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Работница уфимского завода лишилась руки по вине своего 37-летнего коллеги.

По данным прокуратуры, в июне 2018 года старший машинист смены запустил промышленный вентилятор в обход правил техники безопасности – не убедился, что рядом нет остальных рабочих.

В итоге под лопасти машины попала его подчиненная. Женщина получила тяжелую травму. Ее удалось спасти, но несчастная лишилась руки.

Дело дошло до прокуратуры. По факту нарушения техники безопасности труда возбудили уголовное дело. В итоге старшего машиниста приговорили к 10 месяцам обязательных работ. Помимо этого он обязан выплачивать 10% от своих доходов в пользу государства.